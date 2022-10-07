В Ленобласти столкнулись микроавтобус "Фольксваген Транспортер" и "Хонда"

Сегодня утром около 10 часов на 649-м километре платной федеральной трассы М-11 "Нева", в Тосненском районе Ленобласти столкнулись микроавтобус "Фольксваген Транспортер" и автомобиль "Хонда". Травмы получила женщина-водитель японской иномарки.

Как пояснили в региональной Аварийно-спасательной службе, последствия ДТП ликвидировала дежурная смена поисково-спасательного отряда города Тосно. Спасатели передали пострадавшую врачам и отключили аккумуляторы разбитых машин.

Обстоятельства произошедшего выясняет дорожная полиция.