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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти столкнулись микроавтобус "Фольксваген Транспортер" и "Хонда"

В Ленобласти столкнулись микроавтобус "Фольксваген Транспортер" и "Хонда"

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Опубликовал: Anton78
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Иномарки столкнулись на трассе "Нева" в Тосненском районе Ленобласти. Травмы получила женщина-водитель японской иномарки

Сегодня утром около 10 часов на 649-м километре платной федеральной трассы М-11 "Нева", в Тосненском районе Ленобласти столкнулись микроавтобус "Фольксваген Транспортер" и автомобиль "Хонда". Травмы получила женщина-водитель японской иномарки.

Как пояснили в региональной Аварийно-спасательной службе, последствия ДТП ликвидировала дежурная смена поисково-спасательного отряда города Тосно. Спасатели передали пострадавшую врачам и отключили аккумуляторы разбитых машин.

Обстоятельства произошедшего выясняет дорожная полиция.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Тосненский район ДТП
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