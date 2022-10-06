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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге за стрельбу из пневматического пистолета по автобусу задержан молодой человек

В Петербурге за стрельбу из пневматического пистолета по автобусу задержан молодой человек

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42
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ГУ МВД
В Санкт-Петербурге за стрельбу из пневматического пистолета по автобусу задержан молодой человек

В полицию Невского района Петербурга поступило сообщение, что возле дома 62 по улице Бабушкина неизвестный стрелял по автобусу. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что у транспорта имеются повреждения правого бокового заднего стекла.

Полицейские опросили водителя ТС – 36-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств. Установлено, что в результате стрельбы пострадавших нет.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий возле д. 5 по 2-му Рабфаковскому переулку сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан неработающий 18-летний молодой человек. Оперативники выяснили, что хулиган стрелял из пневматического пистолета. Оружие изъято.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» ч. 2 ст. 213 УК РФ. Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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