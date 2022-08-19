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Питерец.ру » Происшествия » В Красносельском районе задержали мужчину за обман пенсионерки

В Красносельском районе задержали мужчину за обман пенсионерки

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Опубликовал: Anton78
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В Красносельском районе полицейские задержали мужчину за мошенничество в отношении пенсионерки

В минувшую среду к полицейским Красносельского района Петербурга обратилась 83-летняя пожилая женщина, которая сообщила правоохранителям о том, что около 08 часов 00 минут ей позвонил неизвестный мужчина, который представился ее сыном. Мужчина сообщил, что попал в ДТП и нуждается в деньгах. Около 09 часов 00 минут, возле дома 34 по улице Летчика Пилютова пенсионерка передала неизвестному 200 000 рублей, который затем сел в автомобиль и уехал.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В 11 часов 55 минут на пересечении улицы Парковой и Санкт-Петербургского шоссе нарядом ДПС разыскиваемый автомобиль был остановлен. За рулем находился неработающий 45-летний мужчина, который изобличен в совершении данного преступления.

Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район мошенничество пенсионеры
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