В Петербурге задержали мужчину, похитившего из автомобиля более полумиллиона рублей

Как сообщалось ранее, в минувший понедельник возле д. 5 по ул. Нахимова, неизвестный под угрозой ножа похитил из бардачка автомобиля «Фольксваген Пассат» деньги в сумме 575 000 рублей. 34-летняя владелица автомашины, в момент нападения отсутствовала. В салоне находился ее 13-летний сын.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.162 УК РФ (разбой).

В тот же день поздним вечером около 22 часов 30 минут возле д. 33 по ул. Марата по горячим следам в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 30-летний житель Ростовской области. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.