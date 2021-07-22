В Петербурге подросток азиатской внешности изнасиловал 10-летнюю девочку

В минувшую среду к полицейским Красносельского района Петербурга обратилась женщина с заявлением о том, что неизвестный подросток азиатской внешности, по виду двенадцатилетнего возраста, изнасиловал в парадной дома 48 на Красносельском шоссе десятилетнюю девочку.

Сотрудники незамедлительно выдвинулись по указанному женщиной адресу. Прибыв на место установили, что темноволосый, невысокий, около 140 см ростом мальчик, одетый в серую футболку с изображением льва и черные шорты, неоднократно в вечернее время 19, 20 и 21 июля совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки 2010 года рождения.

Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, приняты меры к розыску подозреваемого.