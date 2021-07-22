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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге подросток азиатской внешности изнасиловал 10-летнюю девочку

В Петербурге подросток азиатской внешности изнасиловал 10-летнюю девочку

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Опубликовал: Anton78
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В Красносельском районе Петербурга подросток-азиат изнасиловал в парадной 10-летнюю девочку.

В минувшую среду к полицейским Красносельского района Петербурга обратилась женщина с заявлением о том, что неизвестный подросток азиатской внешности, по виду двенадцатилетнего возраста, изнасиловал в парадной дома 48 на Красносельском шоссе десятилетнюю девочку. 

Сотрудники незамедлительно выдвинулись по указанному женщиной адресу. Прибыв на место установили, что темноволосый, невысокий, около 140 см ростом мальчик, одетый в серую футболку с изображением льва и черные шорты, неоднократно в вечернее время 19, 20 и 21 июля совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки 2010 года рождения. 

Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, приняты меры к розыску подозреваемого.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Красносельский район насильник подростки
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