В Петербурге мигрант домагался 13 летней дочери соседки по коммунальной квартире

Накануне поздним вечером к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение о том, что в коммунальной квартире на Садовой улице, на углу с Мучным переулком, мужчина, снимающий комнату, домогался 13 летней дочери соседки. Сотрудники полиции по подозрению задержали гражданина Таджикистана.

По предварительной информации, 27-летний неработающий мигрант 15 марта около полуночи в умывальной комнате совершил насильственные действия сексуального характера в отношении семиклассницы средней школы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.