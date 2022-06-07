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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти иномарка сбила девочку на скутере

В Ленобласти иномарка сбила девочку на скутере

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
pixels.com
Полицейские Всеволожского района проводят проверку по факту ДТП в СНТ «Заозерное-1»

В воскресенье вечером около 20 часов 20 минут на пересечении ул. Главной и 17-й линии в СНТ «Заозерное-1», Всеволожского района Ленинградской области мужчина, 1976 года рождения, управляя автомобилем «Хонда Аккорд», при выполнении поворота налево совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении и совершающим обгон скутером «BMS» под управлением не имеющей права управления девочки 2006 года рождения.

В результате дорожного происшествия девочка, с различными травмами, в состоянии средней тяжести, госпитализирована в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ДТП
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