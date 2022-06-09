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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионерки

В Петербурге задержали подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионерки

0
27
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Полицейские Невского района Петербурга задержали подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионерки

Вечером минувшей субботы около 20 часов к полицейским Невского района Петербурга обратилась 62-летняя женщина, которая сообщила, что, находясь в квартире по месту жительства, по адресу улица Антонова-Овсеенко дом №9 корпус 1, передала аферистам свои денежные средства.

Установлено, что потерпевшей на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина и сообщил о том, что ее дочь попала в ДТП, сбила человека и для положительного решения вопроса нужны денежные средства, за которыми скоро приедет курьер. Позже к потерпевшей по месту жительства пришла неизвестная женщина, которой она передала более 93 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Вчера возле дома №111 по Невскому проспекту в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержаны 38-летняя москвичка и 29-летний ранее неоднократно судимый петербуржец.

Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Устанавливаются иные факты их противоправной деятельности.

Источник: ГУ МВД
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