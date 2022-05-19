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Питерец.ру » Политика » Финны останутся без газа?

Финны останутся без газа?

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25
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Финляндия ожидает прекращение поставок российского газа

«Питерец.ру» сообщает, что финская сторона готова к прекращению подачи российского газа. По крайней мере, компания Gasum заявляет о вероятности такого сценария.

Причем, по мнению наших северных соседей, прекращение прокачки может произойти уже 20 или 21 мая. Однако в Gasum уточнили, что какой-либо информации по этому поводу от «Газпрома» не поступало. Но риск здесь все равно сохраняются.

Трудно сказать, насколько финны готовы к отказы от нашего газа. Многие из европейских стран демонстрируют эту готовность лишь на словах. На деле же эти лозунгами ничем не подкрепляются.

Пока Финляндия отказалась платить за газ рублями. По условиям контракта, такой платеж от финнов должен поступить до 23 мая. Еще может последовать реакция в связи с вступлением Финляндии в НАТО.

В общем, пока не совсем понятно, опасаются финны прекращения подачи нашего газа. Или же они настолько осмелели, что готовы и к такому повороту?

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