Без Института Финляндии

«Питерец.ру» сообщает, что действующий в Северной столице Институт Финляндии прекратит свою работу. Он закрывается спустя 30 лет своего существования. Сотрудники института поблагодарили всех, с кем взаимодействовали на протяжении этого времени.

Естественно, решение о закрытии института вызвано политическими причинами. Руководство этой структуры не поддерживает спецоперацию РФ на Украине. Поэтому сначала институт приостановил работу. Ну а теперь и вовсе закрывается. К сожалению, ничего удивительного здесь нет. Именно такой сценарий был ожидаемым.

Институт Финляндии находился по адресу ул. Большая Конюшенная, 8. Он являлся центром финской культуры в Петербурге. Там проводились различные мероприятия, в том числе встречи с литераторами. В институте можно было изучать язык наших северных соседей.