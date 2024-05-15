В Приозерском районе обновится участок трассы в сторону Коробицыно

В Приозерском районе Ленинградской области этим летом обновят участок автодороги через поселок Мичуринское в сторону Коробицыно. Работы будут проводиться в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», государственный контракт уже заключен.

Здесь будет уложено больше восьми километров нового асфальта, укреплены обочины и поставлены дорожные знаки. Ранее с просьбой обновить этот участок дороги к дорожникам Ленобласти обращались жители и гости Приозерского района: поселок Коробицыно известен своими горнолыжными курортами, куда круглый год приезжают взрослые и дети.

По дорожному нацпроекту в Приозерском районе также будет отремонтирован подъезд к деревне Соловьевка, который идет параллельно федеральной трассе А-121 «Сортавала». Работы здесь начнутся в июне.

Два года назад Ленобласть отремонтировала в Приозерском районе оба въезда в поселок Сосново: со стороны Новоприозерского шоссе и со стороны Орехово. Также была переведена в асфальт трасса от Громово до Яблоновки, а сейчас продолжается капитальный ремонт участка трассы от Торфяного в сторону Веснино.