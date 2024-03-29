Закрытие трамвайного движения по Садовой улице

В связи с ремонтом трамвайных путей с 01:30 30 марта до 04:20 8 мая закрывается трамвайное движение по Садовой улице от Невского проспекта до Сенной площади.

Трамваи следуют:

№ 3: от к/ст «Площадь Репина» по Садовой ул., Лермонтовскому пр., Троицкому пр., 1-й Красноармейской ул., Загородному пр., Звенигородской ул., ул. Марата, Колокольной ул., Владимирскому пр., Литейному пр., Литейному мосту, ул. Академика Лебедева, Лесному пр., Гренадерской ул., Б. Сампсониевскому пр., ул. Смолячкова (обратно: по Лесному пр.) до к/ст «Станция метро «Выборгская»;

№ 3А: от к/ст «Площадь Репина» по Садовой ул. до к/ст «Сенная площадь».