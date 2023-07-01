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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти отметили 92-ю годовщину 33-й бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии

В Ленобласти отметили 92-ю годовщину 33-й бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
В Ленинградской области отметили 92-ю годовщину 33-й бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии

В Ленинградской области отметили 92-ю годовщину формирования 33-й ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии.
Первый заместитель командующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Руслан Кантемиров вручил государственные и ведомственные награды отличившимся росгвардейцам.
Военнослужащие, ветераны и жители региона возложили венки и цветы к памятнику воинам бригады оперативного назначения, погибшим при исполнении воинского долга, почтив их память минутой молчания.
33-я  бригада оперативного назначения была сформирована в 1931 году, участвовала в усилении Советско-Финской границы, в боях на Карельском перешееке в ходе Советско-Финской войны. В 1941 году участвовала в организации и функционировании «Дороги жизни», противодиверсионной обороне Ленинграда, борьбе с организованной преступностью в послевоенные годы. В 1990-е годы военнослужащие принимали участие по пресечению межнациональных конфликтов в Кировабаде, Ленинакане, Ереване, Баку, Фергане, Нахичевани, Южной и Северной Осетии. В 1990-х годах - в штурме Грозного и контртеррористической операции на Северном Кавказе.
В настоящее время военнослужащие бригады участвуют в обеспечении общественной безопасности в северо-западных регионах страны.
Трое военнослужащих бригады посмертно удостоены званий Героев Российской Федерации, более 700 - различных государственных наград.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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