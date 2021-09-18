50 тысяч блокадникам

Практика единовременных выплат была введена в нашей стране во время пандемии. Такую поддержку получили несколько категорий граждан. Инициатива в данном вопросе всегда исходила от президента Путина.

На этот раз Владимир Владимирович решил произвести выплаты блокадникам. Эти люди должны будут получить по 50 тыс. руб. На выплаты смогут рассчитывать граждане, награжденные за защиту Ленинграда, а также имеющие знак блокадника. Соответствующий указ уже был подписан. Глава государства поручил губернатору Беглову, чтобы блокадники смогли получить полагающиеся им деньги без какой-либо волокиты.

«Питерец.ру» считает, что такие выплаты – это хорошая помощь. Таким способом государство показывает, что ценит вклад людей, переживших блокаду Ленинграда. Напоминаем, что до этого президент распорядился произвести выплаты пенсионерам и военным, а еще раньше деньги получили родители школьников. Во всей этой истории смущает одно – выплаты производятся или анонсируются перед выборами.