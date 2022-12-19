В парке «Остров фортов» открылась «Морская зимняя сказка»

17 декабря в музейно-историческом парке «Остров фортов» стартовала «Морская зимняя сказка» — ежегодный культурный проект под открытым небом. Для кронштадтцев и гостей города открылось красочное новогоднее пространство, где по доброй традиции объединились темы моря, флота и новогоднего волшебства.

«Морская зимняя сказка» будет всю зиму дарить своим гостям праздник, яркие впечатления и незабываемые эмоции. Это площадка для здорового зимнего отдыха всей семьей, где каждый найдёт для себя занятие по душе, где взрослые и дети заряжаются позитивом, проникаются атмосферой новогоднего волшебства», — говорит руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Территория «Морской зимней сказки» — место, открывающее широкие возможности для полезного досуга на свежем воздухе среди посетителей разных возрастов и интересов.

Открытие проекта ознаменовалось увлекательным интерактивным представлением, развернувшимся на всепогодный тюбинговой горке — главной «точке притяжения» «Морской зимней сказки» этого года. Там прошел новогодний перфоманс с фаейр-шоу от артистов уже полюбившегося завсегдатаям «Острова фортов» театра-цирка «Монгольфьери», а Дед Мороз и Снегурочка открыли сезон катаний на тюбингах. Горка пока тестируется, но уже на следующей неделе она начнет работать в штатном режиме.

В целях безопасности кататься разрешается только на тюбах с пластиковым дном, подходящих для трассы с всесезонным покрытием snowplast. Те, у которых нет таких «ватрушек», могут взять их в аренду. Для льготных категорий граждан предусмотрены скидки.

Вместе с самыми маленькими зрителями Дед Мороз и Снегурочка торжественно зажгли парка праздничные огни на главной елке парка. В этом сезоне, помимо шаров, вручную расписанных известными петербургскими деятелями культуры и искусства, а также талантливыми жителями Кронштадта, ее украшают новогодние игрушки от «Фонда друзей балтийской нерпы».

«В этом году Фонд специально к новогодним праздникам выпустил ёлочные игрушки с бельком - детёнышем балтийской нерпы и известным нашим «подопечным» - тюленем Крошиком. Мы решили украсить ими эту замечательную ёлку «Морской зимней сказки» — ведь наши «подопечные» — тоже морские животные. Таким образом вместе с нашими друзьями — проектом «Остров фортов» — мы напоминаем о важности защиты этих ластоногих, обитающих в акватории Финского залива», — говорит директор «Фонда друзей Балтийской нерпы» Вячеслав Алексеев.

Кульминацией праздника стало волшебное представление театра-цирка «Монгольфьери». Зрителям представили номера с жонглированием, скакалкой, шляпой-вольтижем, клоунадой, лирическим шоу и даже юмористическим боксерским поединком. В течение всего вечера посетители парка могли не только оценить необычные номера в исполнении волшебных существ — огромной рыбы, птиц и зайцев, но и сфотографироваться, обняться и даже поиграть с ними в снежки.

Нарядные ярмарочные домики предложили посетителям «Морской зимней сказки» большой выбор елочных украшений и сувениров от отечественных дизайнеров, а также уютных вязаных шапок, шарфов и тематических шерстяных свитеров с широким размерным рядом. Здесь же желающие могут приобрести домой главный символ Нового года — вплоть до 31 декабря в парке открыт ёлочный базар. Кроме того, для взрослых и детей в парке открылся домик с призовым тиром.

Разгулявшийся на морозе аппетит гости парка могут утолить у домиков с кулинарией: там в удобном формате «с собой» представлены согревающие бульоны, ароматный плов, выпечка и карельская икра, а также безалкогольные глинтвейн и пунш — идеальные зимние напитки для долгих прогулок на свежем воздухе.

Для более неспешной трапезы можно остановиться во всесезонном фудкорте на центральной площади — в преддверии праздников рестораторы представляют специальное новогоднее меню для взрослых и детей.

Даже в самых отдалённых уголках парка праздничное настроение задавала тематическая иллюминация, а подготовленные специально для «Морской Зимней сказки» креативные фотозоны и арт-объекты пользовались популярностью среди охотников за эффектными фотографиями. Любителей истории традиционно встречали центральные тематические площадки — Аллея героев российского флота, экспозиция «От парохода до атомохода», Маяк памяти и другие историко-образовательные объекты.

«Морская зимняя сказка» — это не только общественное пространство для семейного досуга в парке. В рамках социальной миссии проект «Остров фортов» традиционно вручит новогодние подарки более чем 4300 кронштадтским дошкольникам и учащимся младших классов. Кроме того, 24 декабря на Главной площади парка состоится новогодняя елка с участием Деда Мороза и Снегурочки для детей военнослужащих — участников специальной военной операции.

Проект «Морская зимняя сказка» включен в официальную программу новогодних и рождественских праздников в городе на Неве. Он реализуется при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Официальный партнер проекта - ПАО «МТС», стратегический партнер - ПАО «Промсвязьбанк». Информационными партнерами проекта выступают радиостанция «Авторадио Санкт-Петербург», телеканал 78, издания «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», «Петербургский дневник» и портал Peterburg2.ru.