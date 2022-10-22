Что будет при базовой готовности?

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице введен режим базовой готовности. Это произошло после указа президента Путина. Однако людям не совсем понятно, что именно это означает?

Ситуацию разъяснили в оборонном комитете Госдумы. По словам депутатов, на жизнь обычных граждан новое положение никак не повлияет. Петербуржцы не ощутят каких-либо изменений.

Но будет усилен уровень охраны порядка и важных объектов. Правоохранители будут тщательнее контролировать вокзалы и аэропорты. Еще усилят работу по проверке транспорта.

Напоминаем, что ситуация продолжает накаляться. Конфликт на Украине разрастаются все сильнее. Хочется верить, что дальнейшей эскалации этого конфликта не произойдет.