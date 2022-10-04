Судятся из-за мобилизации

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице произошел второй случай, когда человек решил подать в суд по причине мобилизации. На этот раз с решением призывной комиссии оказался не согласен 48-летний гражданин.

Он подал судебный иск и считает, что мобилизация была проведена незаконно. Мужчина утверждает, что при принятии решения не было проведено медицинское освидетельствование. Так что факт наличия или отсутствия противопоказаний для мобилизации не был установлен.

Напоминаем, что ранее в суд обращался мужчина, который потребовал заменить мобилизацию на альтернативную службу. Он заявил, что участие в военной операции противоречит его убеждениям совести. Этот мужчина тоже просил отменить решение о призыве.