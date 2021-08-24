Росгвардия примет участие в учении «Сплочённость-2021»

Военнослужащие и сотрудники Северо-Западного округа Росгвардии примут участие в межведомственном специальном учении по военно-политической работе «Сплоченность-2021», которое стартовало в Ленинградской, Калининградской и Мурманской областях.

В течение трёх дней учения росгвардейцы отработают нелетальные методы освобождения заложников, блокирование населённого пункта, захваченного незаконным вооружённым формированием, создание гуманитарных коридоров, штурм назначенных объектов, захват вооружённых преступников, а также обезвреживание взрывных устройств. В спецучении по военно-политической работе будет отработано взаимодействие всех силовых структур, оно предшествует совместному стратегическому учению «Запад-2021».

От Северо-Западного округа Росгвардии к учению привлекаются бронетехника, военнослужащие специальных моторизованных полков, сотрудники специальных отрядов быстрого реагирования и отрядов мобильных особого назначения.