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Питерец.ру » Общество » Росгвардия примет участие в учении «Сплочённость-2021»

Росгвардия примет участие в учении «Сплочённость-2021»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
Северо-Западный округ Росгвардии примет участие в учении «Сплочённость-2021» в трёх регионах страны

Военнослужащие и сотрудники Северо-Западного округа Росгвардии примут участие в межведомственном специальном учении по военно-политической работе «Сплоченность-2021», которое стартовало в Ленинградской, Калининградской и Мурманской областях.
В течение трёх дней учения росгвардейцы отработают нелетальные методы освобождения заложников, блокирование населённого пункта, захваченного незаконным вооружённым формированием, создание гуманитарных коридоров, штурм назначенных объектов, захват вооружённых преступников, а также обезвреживание взрывных устройств. В спецучении по военно-политической работе будет отработано взаимодействие всех силовых структур, оно предшествует совместному стратегическому учению «Запад-2021».
От Северо-Западного округа Росгвардии к учению привлекаются бронетехника, военнослужащие специальных моторизованных полков, сотрудники специальных отрядов быстрого реагирования и отрядов мобильных особого назначения.

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