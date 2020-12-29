В аэропорту Петербурга успешно прошли ветеринарный контроль 220 попугаев

28 декабря 2020 года в грузовом терминале аэропорта «Пулково» должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям был осуществлён ветеринарный контроль 220 попугаев. Декоративные птицы прибыли воздушным транспортом из Республики Киргизия и направились в адрес жителя Петербурга.

В ходе проверочных мероприятий было установлено, что все птицы прошли необходимые лабораторные исследования, имеют иммунизацию и обработаны против паразитов.

После прохождения ветеринарного контроля птицы были допущены к дальнейшему следованию в адрес получателя.