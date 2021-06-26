Вакцинация набирает ход?

«Питерец.ру» сообщает, что за минувшие сутки в Северной столице были привиты 17586 человек. Из них 12117 граждан прошли первичную вакцинацию, 5469 человек – вторичную. Это рекордные показатели для города на Неве.

В настоящий момент в Петербурге с начала пандемии было привито около 835 тыс. жителей. Из них 687 тыс. человек прошли полный цикл вакцинации. Можно ли считать, что прививочная кампания набирает ход?

В какой-то мере, да. Желающих привиться становится больше. Да и перспективы введения обязательной вакцинации подталкивает некоторых петербуржцев пройти данную процедуру. Какие-то люди не хотят дожидаться, пока их начнут обязывать прививаться.

Но все равно прививочная кампания идет медленно, а вирус распространяется быстрее. Для выработки коллективного иммунитета нужно время, а оно сейчас играет не на руку петербуржцам. Число заразившихся растет, из-за чего система здравоохранения сталкивается с серьезными сложностями. Так что эти рекорды по количеству вакцинируемых нужно было ставить раньше.