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Питерец.ру » Общество » Отказ от ночных развлечений

Отказ от ночных развлечений

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Заведения Петербурга не будут работать по ночам

«Питерец.ру» сообщает, что власти Северной столицы введут ограничения для ресторанов, клубов и дискотек. Они не будут работать в ночное время суток. Теперь петербуржцы и гости города могут посещать эти места только до 23 часов. Такое нововведение вступит в силу с 26 октября.

При этом власти не намерены полностью закрывать эти заведения. Но определенные ограничения здесь необходимы. По словам Евгения Елина, сейчас не время развлекаться и передавать друг другу вирус в жарком танце. Решение петербургских властей выглядит логичным и уместным. Мы видим, как первая волна коронавируса плавно перетекла во вторую. Количество зараженных людей регулярно растет. Власти не хотят прибегать к варианту с весенней самоизоляцией, но какие-то меры просто необходимы.

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