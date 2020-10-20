Отказ от ночных развлечений

«Питерец.ру» сообщает, что власти Северной столицы введут ограничения для ресторанов, клубов и дискотек. Они не будут работать в ночное время суток. Теперь петербуржцы и гости города могут посещать эти места только до 23 часов. Такое нововведение вступит в силу с 26 октября.

При этом власти не намерены полностью закрывать эти заведения. Но определенные ограничения здесь необходимы. По словам Евгения Елина, сейчас не время развлекаться и передавать друг другу вирус в жарком танце. Решение петербургских властей выглядит логичным и уместным. Мы видим, как первая волна коронавируса плавно перетекла во вторую. Количество зараженных людей регулярно растет. Власти не хотят прибегать к варианту с весенней самоизоляцией, но какие-то меры просто необходимы.