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Питерец.ру » Общество » Вооружен извещателем – защищен от беды!

Вооружен извещателем – защищен от беды!

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Опубликовал: PRESS VDPO TOSNO
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Фото:
ВДПО Тосненского района
В ленобласти продолжается работа по установке в домах многодетных семей на безвозмездной основе автономных пожарных извещателей

Сотрудниками Тосненского МО ВДПО совместно с инспекторами отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района, с инструктором противопожарной профилактики ОГПС Кировского района Татьяной Васильевной Колычевой и начальником сектора ГО и ЧС администрации Никольского городского поселения Игорем Николаевичем Мироновым продолжается работа по установке в домах многодетных семей на безвозмездной основе автономных пожарных извещателей.
Пожарный извещатель – необходимый элемент в быту, поскольку помогает обнаружить возгорание на начальной стадии и немедленно предпринять необходимые действия, чтобы не допустить крупных возгораний в жилье.
Так 13 августа 2020 года, в целях снижения детской гибели и травматизма на пожарах проведен очередной профилактический рейд в г. Никольское по установке пожарных извещателей и проведению профилактической беседы с детьми и их родителями по правилам пожарной безопасности в быту и на улице. С ребятами разбирали алгоритм действий по спасению себя, своих младших братьев и сестёр, а также взрослых, находящихся в доме в момент экстренной ситуации. Работа с детьми должна быть системной, чтобы малыши с самого раннего возраста обладали навыками и знаниями по пожарной безопасности, чтобы дети не пугались и четко действовали в случае возникновения пожара. Не обошли стороной и вопрос шалости детей с огнем, рассказав, что именно по этой причине случаются довольно часто пожары. В заключении, всем жильцам вручали информационные листовки на противопожарную тематику.
Вооружен извещателем – защищен от беды!


Источник: ВДПО Тосненского района
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