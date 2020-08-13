Вооружен извещателем – защищен от беды!

Сотрудниками Тосненского МО ВДПО совместно с инспекторами отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района, с инструктором противопожарной профилактики ОГПС Кировского района Татьяной Васильевной Колычевой и начальником сектора ГО и ЧС администрации Никольского городского поселения Игорем Николаевичем Мироновым продолжается работа по установке в домах многодетных семей на безвозмездной основе автономных пожарных извещателей.

Пожарный извещатель – необходимый элемент в быту, поскольку помогает обнаружить возгорание на начальной стадии и немедленно предпринять необходимые действия, чтобы не допустить крупных возгораний в жилье.

Так 13 августа 2020 года, в целях снижения детской гибели и травматизма на пожарах проведен очередной профилактический рейд в г. Никольское по установке пожарных извещателей и проведению профилактической беседы с детьми и их родителями по правилам пожарной безопасности в быту и на улице. С ребятами разбирали алгоритм действий по спасению себя, своих младших братьев и сестёр, а также взрослых, находящихся в доме в момент экстренной ситуации. Работа с детьми должна быть системной, чтобы малыши с самого раннего возраста обладали навыками и знаниями по пожарной безопасности, чтобы дети не пугались и четко действовали в случае возникновения пожара. Не обошли стороной и вопрос шалости детей с огнем, рассказав, что именно по этой причине случаются довольно часто пожары. В заключении, всем жильцам вручали информационные листовки на противопожарную тематику.







