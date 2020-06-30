Поправкам быть

«Питерец.ру» отмечает, что в ходе пяти дней голосования по поправкам к Конституции становится ясной общая картина. Примерно 76% проголосовавших высказываются за производимые поправки. Естественно, что за два оставшихся дня голосования картина не поменяется радикальным образом. Так что, вне всякого сомнения, поправки будут приняты.

В Петербурге в целом голосование проходит в спокойном русле. Процесс здесь хорошо организован. По имеющимся данным, на участках достаточно средств индивидуальной защиты. При этом все меры безопасности соблюдаются.

Жалобы по возможным нарушениям поступали в Избирком. Подобные вещи обычно происходят во время голосований. Данная информация проверяется – обращения граждан не остаются без внимания.