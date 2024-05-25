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Питерец.ру » Спорт » СКА после расставания с Кадейкиным и Гальченюком подписал контракты с Григоренко и Плотниковым

СКА после расставания с Кадейкиным и Гальченюком подписал контракты с Григоренко и Плотниковым

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23
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
khl.ru
Сергей Плотников уже играл за невских армейцев в 2016–2022 годах.

«Питерец.ру» давно не обращал внимания на хоккейный СКА: невские армейцы рано вылетели из розыгрыша Кубка Гагарина – 2024. Тем временем межсезонье в КХЛ – время переходов, и состав СКА – не исключение. Петербургский клуб уже расстался с рядом заметных игроков: Алекс Гальченюк стал хабаровчанином, Александр Кадейкин – «трактористом», Артём Сергеев пополнил ряды московского «Динамо». Едва ли не провалились в СКА легионеры – вратарь Юхан Матссон и форвард Брендан Лайпсик, их тоже в команде Романа Ротенберга больше нет.

Но есть и статусные новички: признанный снайпер из СКА, поигравший и за океаном Михаил Григоренко стал одним из новичков команды из города на Неве. Контракт с 30-летним Григоренко заключен аж на 4 сезона – и теперь нападающему есть, что доказывать торсиде СКА. Вернулся в СКА и Сергей Плотников: у этого 33-летнего форварда был вариант с «Амуром», но хоккеист оказался в Санкт-Петербурге. Родившийся в Комсомольске-на-Амуре Плотников уже заявил СМИ, что хотел бы играть за клуб подальше от родных краёв: это не мешает концентрироваться на выполнении своих контрактных обязательств (вокруг нет слишком большого количества знакомых).

Ещё одним потенциальным новичком СКА может стать защитник Никита Зайцев.


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