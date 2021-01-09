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Петербуржцы провели семь поединков на новогоднем турнире по боксу в Сочи

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Сочи прошёл финал новогоднего турнира по боксу «Лига Ставок. Кубок Матч! Боец»

В пятницу, 8 января, в Сочи прошёл финал новогоднего турнира по боксу «Лига Ставок. Кубок Матч! Боец». Четыре команды боксеров в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» в течение семи дней выясняли, кто из них лучше готов к 2021 году.
Среди лучших боксеров страны оказались спортсмены из Санкт-Петербурга - Дмитрий Кружков, Андрей Маик, Андрей Кириченко и Никита Кузьмин. Все спортсмены являлись участниками команды действующего чемпиона мира по версии WBA Дмитрия Бивола, который также родом из Северной столицы.

Петербуржцы провели на турнире 7 поединков. Так, в весовой категории до 64 кг Северную столицу представлял Дмитрий Кружков. В первом поединке воспитанник секции бокса школы-интерната «Олимпийские надежды» Приморского района был активнее и точнее во время поединка с Владимиром Мироненко из Алушты, что принесло ему победу судейским решением. А во втором он проиграл судейским решением Гусейну Магомедову из Махачкалы.

В той же весовой категории до 64 кг в один из вечеров бокса в ринг выходил Андрей Кириченко из Санкт-Петербурга. Ему противостоял самарец Павел Фёдоров. Судьи тут отдали победу жителю Самары.

Боксёр из Санкт-Петербурга Андрей Маик выступил в весовой категории до 69 кг. В первом поединке ему противостоял крымчанин Размик Хачатрян, которого Маик победил единогласным решением судей. А во втором - туляк Степан Хитарян. Поединок завершился техническим нокаутом – сильнее оказался Степан Хитарян.

В весовой категории до 75 кг два боя провёл петербуржец Никита Кузьмин. В одном бою он выиграл крымчанина Варткезика Андреасяна, а в другом - проиграл москвичу Магомеду Мадиеву.

Напомним, что в Сочи прошёл новогодний турнир по боксу «Лига Ставок. Кубок Матч! Боец». Четыре команды боксёров в течение семи дней в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» выясняли, кто из них лучше готов к 2021 году. Наставниками команд были знаменитые российские боксёры Мурат Гассиев, Дмитрий Бивол, Султан Ибрагимов и Эдуард Трояновский. Призовой фонд турнира - 10 миллионов рублей.

В итоге победителем турнира стала команда Мурата Гассиева. Подопечные Султана Ибрагимова заняли второе место, Дмитрия Бивола – третье, а Эдуарда Трояновского – четвёртое.

Турнир прошёл на территории концертно-развлекательной площадки «WOW ARENA» (игорная зона «Красная Поляна») со 2 по 8 января. Начало боёв - в 19:30 по московскому времени. Прямые трансляции из арены в Красной Поляне проводили известная телеведущая Мария Орзул и экс-чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд.

Источник: Федерация бокса России
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