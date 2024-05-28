Бывший форвард СКА Роман Червенка вошёл в символическую сборную чемпионата мира – 2024, а MVP турнира стал швейцарец Кевин Фиала

«Питерец.ру» не мог пройти мимо грандиозного успеха форварда-ветерана чешской сборной Романа Червенки, которого включили в символическую сборную завершившегося победой именно чехов мирового первенства. Достаточно взглянуть на составы сильнейших сборных, чтобы найти там россыпь НХЛовцев, включая называемого «главным талантом поколения» Конннора Макдэвида Беддарда.

Червенка попал в тройку нападения вместе с самым полезным игроком ЧМ – 2024 Кевином Фиала (Швейцария, «Лос-Анджелес»). Третьим нападающим в этой тройке стал канадец из «Баффало» Дилан Козенс. Интересно, что плей-офф Червенка провёл не слишком блестяще, набрав лишь очко за ассистентский балл в четвертьфинальном матче Чехия – США (1:0). Зато в игре с явным аутсайдером турнира – сборной Великобритании – Червенка раздал партнёрам сразу четыре результативных передачи.

Швейцарский защитник Роман Йоси («Нэшвилл») так мощно начал чемпионат, что его место в символической сборной сомнений не вызывало ещё до начала плей-офф: компанию ему в обороне составил звёздный швед Эрик Карлссон, играющий в «Питтсбурге» (хотя в полуфинале «Тре Крунур» пропустили 7 шайб!). Лучшим вратарём безальтернативно стал чех Лукаш Достал, не пропустивший в двух матчах плей-офф из трёх.



