ента новостей

00:24
Бывший форвард СКА Роман Червенка вошёл в символическую сборную чемпионата мира – 2024, а MVP турнира стал швейцарец Кевин Фиала
00:05
«Зенит» забил «Локомотиву» 99 очков, выиграв и второй матч серии за третье место Единой Лиги ВТБ
20:17
В Ленобласти на трассе "Кола" разведут Ладожский мост
16:13
В Петропавловском соборе Дмитрий Медведев и Александр Беглов возложили цветы к надгробию Петра Великого
16:03
В День города трамвай №62 отправился в литературный рейс
15:42
В Петербурге вручили знаки отличия новым Почётным гражданам
15:14
В Петербурге открыли сад-трансформер на Синем мосту
15:03
На Сенатской площади прошла торжественная церемония, посвящённая Дню города
14:58
В России появился первый государственный центр киберспорта
11:53
В Ленобласти 8-летний мальчик выпал с квадроцикла
11:36
В Ленобласти полицейские ликвидировали подпольную нарколабораторию
11:28
«Город добрых людей» – праздник в честь Дня города
11:04
В Гатчине школьник ударил ножом прохожего
10:57
На проспекте Энгельса «Лада Х-Рэй» сбила 17-летнюю девушку на электросамокате
10:47
В Петербурге пенсионерка инвестировала в мошенников более 10,7 млн рублей
09:50
Поздравляем с 321-й годовщиной основания Санкт Петербурга
09:29
Врач о вреде супов
08:16
Коллективисты или индивидуалисты?
00:38
Давид Пастрняк стал автором золотой для сборной Чехии шайбы на чемпионате мира по хоккею, Швейцария – вторая, Канада – третья
00:22
Гандбольный «Зенит» стал бронзовым призёром в сезоне – 2023/2024, выиграв третий матч серии с «Пермскими медведями» с разницей «+7»
12:26
В Красносельском районе мужчина на мопеде погиб вылетев в кювет
12:24
В Ленобласти в пьяном ДТП одна пассажирка погибла, вторую госпитализировали
12:17
В Красносельском районе иномарка сбила 9-летнюю девочку
12:15
В Калининском районе иномарка сбила выходящего из трамвая 10-летнего мальчика
11:21
В Петербурге женщина искавшая пропавшего бойца СВО стала жертвой афериста
19:28
«Ленинградец» проиграл «Торпедо» в результативном матче и теперь команда из Ленобласти покинет первую лигу по итогам сезона ФНЛ – 2023/2024
19:05
«Зенит» стал чемпионом России по футболу, обыграв «Ростов», поскольку лидировавшее «Динамо» проиграло «Краснодару»
16:16
250 миллионов кинематографистам
14:33
В Петропавловской крепости стартовал новой трудовой сезон студенческих отрядов
14:13
На КАД дорожный конфликт закончился стрельбой
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Бывший форвард СКА Роман Червенка вошёл в символическую сборную чемпионата мира – 2024, а MVP турнира стал швейцарец Кевин Фиала

Бывший форвард СКА Роман Червенка вошёл в символическую сборную чемпионата мира – 2024, а MVP турнира стал швейцарец Кевин Фиала

0
6
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
tass.ru
Сейчас 38-летний Червенка выступает за швейцарский клуб «Рапперсвиль».

«Питерец.ру» не мог пройти мимо грандиозного успеха форварда-ветерана чешской сборной Романа Червенки, которого включили в символическую сборную завершившегося победой именно чехов мирового первенства. Достаточно взглянуть на составы сильнейших сборных, чтобы найти там россыпь НХЛовцев, включая называемого «главным талантом поколения» Конннора Макдэвида Беддарда.

Червенка попал в тройку нападения вместе с самым полезным игроком ЧМ – 2024 Кевином Фиала (Швейцария, «Лос-Анджелес»). Третьим нападающим в этой тройке стал канадец из «Баффало» Дилан Козенс. Интересно, что плей-офф Червенка провёл не слишком блестяще, набрав лишь очко за ассистентский балл в четвертьфинальном матче Чехия – США (1:0). Зато в игре с явным аутсайдером турнира – сборной Великобритании – Червенка раздал партнёрам сразу четыре результативных передачи.

Швейцарский защитник Роман Йоси («Нэшвилл») так мощно начал чемпионат, что его место в символической сборной сомнений не вызывало ещё до начала плей-офф: компанию ему в обороне составил звёздный швед Эрик Карлссон, играющий в «Питтсбурге» (хотя в полуфинале «Тре Крунур» пропустили 7 шайб!). Лучшим вратарём безальтернативно стал чех Лукаш Достал, не пропустивший в двух матчах плей-офф из трёх.


Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

18-05-2024, 15:01
На чемпионате мира по хоккею Германия разгромила Казахстан – 8:2, а чехи с Червенкой в составе обыграли Австрию – 4:0
16-05-2023, 15:17
На ЧМ – 2023 по хоккею Швеция победила Финляндию по буллитам, а Роман Червенка блеснул в проигранном Чехией в овертайме матче со сборной Латвии
22-05-2023, 02:12
На ЧМ – 2023 по хоккею США разгромила Францию 9:0, Германия преуспела во встрече Венгрией (7:2), а швейцарцы победили чехов, хотя Червенка набрал 2 очка
9-05-2016, 22:46
Роман Червенка положил начало эффектному камбэку чехов в игре со Швецией
30-05-2022, 13:25
Финляндия выиграла у Канады финал чемпионата мира, Чехия – третья
25-05-2024, 00:32
Чехия и Швеция выиграли свои четвертьфинальные матчи на чемпионате мира по хоккею, но «Тре Крунур» понадобился овертайм

Происшествия на дорогах

0
122
Вчера, 11:53
В Ленобласти 8-летний мальчик выпал с квадроцикла
0
104
Вчера, 10:57
На проспекте Энгельса «Лада Х-Рэй» сбила 17-летнюю девушку на электросамокате
0
250
26-05-2024, 12:26
В Красносельском районе мужчина на мопеде погиб вылетев в кювет
0
205
26-05-2024, 12:24
В Ленобласти в пьяном ДТП одна пассажирка погибла, вторую госпитализировали
Наверх