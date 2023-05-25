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Питерец.ру » Спорт » На ЧМ – 2023 по хоккею чехи не смогли забить сборной США и вылетели, а отлично игравшие швейцарцы выбиты немцами: победную шайбу забросил Петерка

На ЧМ – 2023 по хоккею чехи не смогли забить сборной США и вылетели, а отлично игравшие швейцарцы выбиты немцами: победную шайбу забросил Петерка

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.iihf.com
Вылет отлично прошедших предварительный этап швейцарцев можно оценить как сенсацию.

«Питерец.ру» находит лишь одно объяснение неожиданному вылету сборной Швейцарии с чемпионата мира – отсутствие в воротах «сыроделов» Леонардо Дженони. Именно опыта и класса отдельно взятого Дженони могло не хватить сегодня команде Патрика Фишера, к тому же «вратарь – половина команды».

После довольно сонного первого периода, в котором была одна заброшенная шайба (немцы открыли счёт) и одно удаление у швейцарцев борьба закипела во второй двадцатиминутке. Зигенталер сравнял счёт уже на 1-й минуте второго периода, после чего последовали удаление «2+2» у ветерана Амбюля и «5+20» у немецкого детройтца Зайдера. Воспользоваться матч-штрафом у соперника Нико Хишир и партнёра не сумели. А вот нападающий «тевтонов» Петерка забросил свою уже пятую шайбу на этом ЧМ и вывел Германию вперёд – 2:1. Добил швейцарцев гол в меньшинстве Штурма перед вторым перерывом: фавориты проиграли 1:3 и пропустили в полуфинал Германию.

А вот лучший снайпер и бомбардир чемпионата Доминик Кубалик, а также его партнёры по сборной Чехии Роман Червенка, Михал Кемпни, Владимир Соботка и Томаш Кундратек едут домой. Американцы полностью нейтрализовали чешскую атаку и выиграли с крупным счётом 3:0.

Прямо сейчас Латвия близка к победе над Швецией!

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