Начался плей-офф ВХЛ: петербургское хоккейное «Динамо» дома проиграло «Бурану» из Воронежа, а «СКА-Нева» в Тюмени уступила «Рубину»

На минорной ноте начали обе петербургские команды плей-офф ВХЛ. «СКА-Нева» отправилась в Тюмень в гости к «Рубину»: большого зрительского ажиотажа этот матч не вызвал, а зря – в плей-офф ВХЛ есть на что посмотреть. Ставший бронзовым призёром «регулярки» длиной в 64 матча «Рубин» совсем немного уступил в итоговой таблице лидерам сезона – новокузнецкому «Металлургу» и петербургским динамовцам.

Тюменцы подтвердили статус команды-фаворита, сумев выиграть стартовый матч серии у невчан со счётом 4:2. Не ушёл со льда без заброшенной шайбы тюменский бомбардир Георгий Бусаров, реализовавший большинство своей команды в дебюте второго периода с передач Дениса Давыдова и Никиты Попугаева. В составе «СКА-Невы» заброшенными шайбами отметились Владислав Романов и Семён Демидов: каждый из них набрал в этой игре по 2 очка. Второй матч состоится в Тюмени 24 марта.

А вот петербургское «Динамо» оплошало на старте серии с воронежским «Бураном», проиграв в «Юбилейном» со счётом 2:3. «Питерец.ру» обратил внимание, что и чемпион «регулярки» из Новокузнецка просто провалился в первой встрече плей-офф: крупное поражение от «Магнитки» со счётом 1:4. Динамовцы из города на Неве попытаются сравнять счёт в серии во вторник.