ента новостей

07:10
Парламентарии СПб предлагают и дальше поддерживать граждан в сложной жизненной ситуации
06:53
В СПб активнее трудоустраивают инвалидов
01:42
Начался плей-офф ВХЛ: петербургское хоккейное «Динамо» дома проиграло «Бурану» из Воронежа, а «СКА-Нева» в Тюмени уступила «Рубину»
01:23
Российская шахматистка Александра Горячкина вничью завершила партию 8-го тура этапа Гран-при ФИДЕ в Никосии и делит 3–5 места
19:09
СКА завершил регулярный чемпионат КХЛ – 2024/2025 победой по буллитам над «Торпедо»
13:46
В области построят предприятие, перерабатывающее куриный помет
10:38
СПбГУ расширяет свое присутствие в мире
10:36
В Невском районе поймали 15-летнего курьера мошенников
10:24
На Новоизмайловском проспекте мигрант ограбил соотечественницу
10:16
В Ленобласти лихача на «ВАЗ» задерживали со стрельбой
10:11
Выплаты ветеранам ВОВ в Ленобласти увеличены
09:46
Интерес в СПб к психологическим онлайн-сервисам растет
00:01
Российская шахматистка Александра Горячкина в 6-м туре этапа Гран-при ФИДЕ в Никосии белыми сыграла вничью с Ольгой Баделько, которая теперь представляет Австрию
23:40
Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга сделал первый шаг в полуфинал Суперлиги, победив в Новосибирске «Локомотив» на тай-брейке
22:45
В Ленобласти водитель микроавтобуса погиб вылетев в кювет на трассе «Кола»
22:39
На Садовой улице микроавтобус сбил 27-летнюю девушку
14:49
Google обвинили в монополизме
13:16
В Петербурге пройдет чемпионат и первенство России по савату
13:10
Мошенники пытаются убедить людей в неправильной установке самозапрета на кредиты
13:06
В Ленобалсти задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения мужчине в деревне Концы
12:57
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с Фурштатской улицы
12:51
В Мурино выстрелили по прохожему из автомобиля
12:41
27 марта днем на 45 минут разведут Ладожский мост
12:37
Возле станции метро «Гражданский проспект» избили и ограбили подростка
12:28
В Петербурге поймали налетчика на магазин на проспекте Наставников
12:23
В Приморском районе празднование дня рождения закончилось стрельбой из «травмата»
11:42
Минимальная победа баскетбольного «Зенита» в Нижнем Новгороде: Трент Фрейзер набрал 15 очков
10:08
Как могут измениться зарплаты и пенсии к 2030 году?
09:28
Губернатор СПб о борьбе с коррупцией
09:26
Жители СПб задолжали МФО
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Начался плей-офф ВХЛ: петербургское хоккейное «Динамо» дома проиграло «Бурану» из Воронежа, а «СКА-Нева» в Тюмени уступила «Рубину»

Начался плей-офф ВХЛ: петербургское хоккейное «Динамо» дома проиграло «Бурану» из Воронежа, а «СКА-Нева» в Тюмени уступила «Рубину»

0
Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
На фото – вратарь петербургских динамовцев Никита Богданов.

На минорной ноте начали обе петербургские команды плей-офф ВХЛ. «СКА-Нева» отправилась в Тюмень в гости к «Рубину»: большого зрительского ажиотажа этот матч не вызвал, а зря – в плей-офф ВХЛ есть на что посмотреть. Ставший бронзовым призёром «регулярки» длиной в 64 матча «Рубин» совсем немного уступил в итоговой таблице лидерам сезона – новокузнецкому «Металлургу» и петербургским динамовцам.

Тюменцы подтвердили статус команды-фаворита, сумев выиграть стартовый матч серии у невчан со счётом 4:2. Не ушёл со льда без заброшенной шайбы тюменский бомбардир Георгий Бусаров, реализовавший большинство своей команды в дебюте второго периода с передач Дениса Давыдова и Никиты Попугаева. В составе «СКА-Невы» заброшенными шайбами отметились Владислав Романов и Семён Демидов: каждый из них набрал в этой игре по 2 очка. Второй матч состоится в Тюмени 24 марта.

А вот петербургское «Динамо» оплошало на старте серии с воронежским «Бураном», проиграв в «Юбилейном» со счётом 2:3. «Питерец.ру» обратил внимание, что и чемпион «регулярки» из Новокузнецка просто провалился в первой встрече плей-офф: крупное поражение от «Магнитки» со счётом 1:4. Динамовцы из города на Неве попытаются сравнять счёт в серии во вторник.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

25-10-2023, 02:03
Фантастические победы петербургских клубов в ВХЛ – 9:2 в матче «Динамо и саратовского «Кристалла» и 7:1 во встрече «СКА-Невы» и «Тамбова»
17-03-2024, 22:57
«СКА-Нева» пропустила на 159-й минуте и проиграла тульскому клубу АКМ серию второго раунда плей-офф ВХЛ со счётом 0–4
22-02-2025, 15:06
«СКА-Нева» по буллитам проиграла красноярскому «Соколу» со счётом 2:3 и впервые за долгое время выбыла из зоны плей-офф ВХЛ
3-03-2024, 01:49
«СКА-Нева» с минимальным счётом обыграла «Южный Урал» в пятом матче серии плей-офф ВХЛ: решающую шайбу забросил Танков после удаления Зимина
25-09-2024, 01:27
«СКА-Нева» одержала трудную победу над «Челнами» со счётом 4:3, матч состоялся в «Хоккейном городе» в присутствии трёх сотен зрителей
13-02-2024, 00:35
«СКА-Нева» преподнесла сенсацию, крупно обыграв в гостях лидера чемпионата ВХЛ «Рубин» со счётом 4:1

Происшествия на дорогах

21-03-2025, 22:45
В Ленобласти водитель микроавтобуса погиб вылетев в кювет на трассе «Кола»
21-03-2025, 22:39
На Садовой улице микроавтобус сбил 27-летнюю девушку
20-03-2025, 15:39
В Тихвине в ДТП пострадал 8-летний пассажир «Лады»
20-03-2025, 14:16
На трассе М-10 «Россия» погиб водитель «Хендай-Элантра»
Наверх