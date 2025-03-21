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Питерец.ру » Спорт » Минимальная победа баскетбольного «Зенита» в Нижнем Новгороде: Трент Фрейзер набрал 15 очков

Минимальная победа баскетбольного «Зенита» в Нижнем Новгороде: Трент Фрейзер набрал 15 очков

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
nn-basket.ru
Без Зака Наталла (на фото) нижегородцам ещё сложнее биться на баскетбольном паркете с фаворитами Лиги ВТБ.

Всего два очка разницы составило финальное преимущество «Зенита» над «Пари НН» по итогам упорного матча Единой Лиги ВТБ, состоявшегося в столице ПФО в среду. «Питерец.ру» напоминает: в сезоне – 2024/2025 нижегородцы обыграли ЦСКА (77:75) и «Локомотив-Кубань» (88:86).

Главный тренер «сине-бело-голубых» Хавьер Паскуаль не удивил стартовой пятёркой: матч начали Фрейзер, Карасёв, Бэйкон, Воронцевич и Хантер. В стартовом сочетании от Игоря Козина был лишь один легионер – плеймейкер «Пари НН» Ребец (Словения). В дебюте «Зенит» просто смял защиту хозяев паркета, совершив рывок 11:2. После этого командная игра у петербуржцев немного разладилась, но первая четверть была выиграна со счётом 23:19.

Два следующих отрезка игры сложились в пользу «Пари НН», и нижегородцы вели 6 очков перед началом заключительной четверти. Две трёхочковые «бомбы» от Алексея Шведа позволили «Зениту» пуститься в погоню, которая увенчалась трудной победой со счётом 75:73. В роли героя концовки выступил зенитовец Георгий Жбанов, реализовавший ключевой бросок.

Лучшим по результативности в составе «Зенита» стал Фрейзер (15 очков), Хантер (12 очков) и набравшие по 11 очков Бэйкон и Пойтресс. У нижегородцев 16 очков набрал Карпенков.

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