Дмитрий Николаев из СКА стал лучшим вратарём прошедшей недели в КХЛ

«Питерец.ру» заметил, что победная серия СКА повлияла и на распределение индивидуальных призов по итогам прошлой недели в Континентальной хоккейной лиге. Голкипер невских армейцев Дмитрий Николаев (на фото) защищал ворота своего клуба во всех четырёх матчах недели. Николаев отразил более 94 % бросков по своим воротам. Назовём и других лауреатов.

Несмотря на то, что «Адмирал» провёл всего два матча в указанный период, защитник дальневосточного клуба Либор Шулак (Чехия) стал лучшим игроком обороны. Показатели Шулака – 3 (2+1) очка и полезность «+1». Шулак преуспел не только в атаке, но и смог заблокировать пять бросков по воротам «Моряков».

Форвард «Ак Барса» Кирилл Семёнов опередил самого Александра Радулова и стал лучшим нападающим игровой недели. В четырёх матчах Семёнов набрал 7 (3+4) очков, то есть вплотную приблизился к двум очкам за матч. Полезность Семёнова вообще зашкаливала («+9»!), поэтому и здесь выбор КХЛ видится абсолютно справедливым.

Сегодня Шулак немного подпортил свою статистику, поскольку «Адмирал» всухую проиграл дома «Салавату Юлаеву» (0:2).