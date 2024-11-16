ента новостей

02:54
«Зенит» проиграл «Фенербахче» со счётом 1:2 в товарищеском матче: тренером турецкого клуба является Жозе Моуриньо
23:35
СКА в овертайме проиграл «Ак Барсу»: автором победной шайбы для команды Анвара Гатиятуллина стал Кирилл Семёнов
19:41
На участке реконструкции КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД перекроют полосу движения
19:28
Падения рождаемости не произошло
19:05
Немцы налаживают мосты?
14:56
Под Лугой иномарка стокнулась со школьным автобусом. Пострадали четыре человека
14:51
В Смольном обсудили реализацию проекта «Санкт‑Петербург Марина»
14:38
В ТЮЗе пройдет IV Межрегиональный детский театральный фестиваль «Б’АРТ’О»
13:24
В нескольких регионах России ограничат майнинг криптовалют
10:41
В Петербурге поймали студента колледжа, подрабатывавшего курьером мошенников
10:35
В Ленобалсти водитель «Chevrolet NIVA» скончался после столкновения с припаркованным «ГАЗ Соболь»
10:28
В Петербурге выявили схему с трудоустройством «мертвых душ» и фиктивными контрактами с Министерством обороны РФ
10:11
В Петербурге рецидивист порезал ножницами супругу
10:05
В СПб задержали белоруса
09:59
В Петербурге поймали 16-летнего курьера мошенников из Новосибирска, обманувшего 86-летнюю пенсионерку
09:47
В Горелово задержали «гадалку», обокравшую пенсионерку из Красносельского района
09:36
Законопроект о спецсчетах для выплат иноагентам внесли в Госдуму
09:32
в Мариинском дворце юным петербуржцам вручили паспорта
09:27
На Ладожском мосту перекроют одну полосу в направлении Мурманска
09:22
Репетиторы возвращаются в школы
00:45
«Динамо-ЛО» выиграло пятисетовый гостевой матч у «Енисея», но пока не попадает в восьмёрку Суперлиги, отставая от «Кузбасса»
20:33
Петербургский гроссмейстер Гоганов занял второе место на 20-м «Кубке губернатора ХМАО-Югры», набрав 7 очков из 9
17:42
В Ленобласти решили поддержать беременных
16:03
На улице Ушинского иномарка сбила 10-летнего мальчика
15:15
Инцидентов с самокатами стало меньше
15:06
Выставка Евгении Варенцовой «Полёт над миром»
14:28
В Невском районе поймали мужчину, устроившего наркоплантацию в квартире
13:19
Apple обяжут устанавливать отечественный магазин приложений
13:14
На развязке КАД с Выборгским шоссе перекроют две полосы
10:24
В Ленобласти поймали жителя Сланцев, обманувшего пенсионерку из Кингисеппа
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » «Зенит» проиграл «Фенербахче» со счётом 1:2 в товарищеском матче: тренером турецкого клуба является Жозе Моуриньо

«Зенит» проиграл «Фенербахче» со счётом 1:2 в товарищеском матче: тренером турецкого клуба является Жозе Моуриньо

0
6
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
fc-zenit.ru
Первый гол «Фенера» организовали ветераны – Тадич и Тосун, который и открыл счёт на 20-й минуте.

Жозе Моуриньо давно и хорошо известен любителям футбола: сейчас португальский специалист тренирует «Фенербахче». Именно с турецким клубом «Зенит» сошёлся в товарищеском матче, состоявшемся в Стамбуле на «Улкер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу». «Питерец.ру» изучил стартовые составы обеих команд: у «сине-бело-голубых» с первых минут вышли Ильзат Ахметов и Максим Глушенков, а самыми узнаваемыми игроками у соперника были Дженк Тосун и серб Душан Тадич.

Именно Тосун сумел открыть счёт на 20-й минуте, использовав отличный пас Тадича: до этого опасных моментов в игре не было. Лусиано Гонду заменил Глушенкова уже в первом тайме, и сразу после этого «Зенит» сравнял счёт. Аргентинец в результативной атаке чемпиона России не участвовал: передачей Ахметова воспользовался Александр Ерохин – 1:1 на 35-й минуте.

В победном голе «Зенита» в ворота Адамова снова поучаствовал Тадич: 35-летний полузащитник на этот раз ассистировал защитнику Левенту Мерджану. При счёте 2:1 в пользу турецкой команды Семак провёл ряд замен, но больше забитых мячей зрители не увидели. А 19-летнему Виталию Французову психологически было важно появиться на поле, пусть и на 90-й минуте. Ранее на поле появились Денис Мушкарин и Константин Воинков.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

18-09-2024, 00:21
«Зенит» в кубковом матче победил «Рубин» со счётом 2:0, Соболев вышел в стартовом составе и отдал голевую передачу Мантуану
21-02-2019, 23:28
Новичок «Зенита» Азмун стал героем ответного матча с «Фенербахче»
7-11-2024, 18:45
Александр Соболев стал автором одного из голов «Зенита» в ворота «Ахмата» в кубковом матче, который команда Сергея Семака выиграла со счётом 3:0
19-07-2016, 20:21
Фалькао и Кержаков забили в товарищеском матче «Монако» — «Зенит»
13-09-2023, 01:23
Баскетбольный «Зенит» проиграл «Фенербахче» с разницей в 15 очков в заключительном товарищеском матче перед Кубком Кондрашина и Белова
31-08-2024, 21:24
Аргентинец Гонду отлично дебютировал за «Зенит», дважды забив в Нижнем Новгороде и помог чемпиону России крупно победить в гостях

Происшествия на дорогах

0
95
Вчера, 14:56
Под Лугой иномарка стокнулась со школьным автобусом. Пострадали четыре человека
0
92
Вчера, 10:35
В Ленобалсти водитель «Chevrolet NIVA» скончался после столкновения с припаркованным «ГАЗ Соболь»
0
112
14-11-2024, 16:03
На улице Ушинского иномарка сбила 10-летнего мальчика
0
110
14-11-2024, 10:18
В Колпино в ДТП легкового автомобиля с автобусом пострадали три человека
Наверх