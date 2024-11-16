«Зенит» проиграл «Фенербахче» со счётом 1:2 в товарищеском матче: тренером турецкого клуба является Жозе Моуриньо

Жозе Моуриньо давно и хорошо известен любителям футбола: сейчас португальский специалист тренирует «Фенербахче». Именно с турецким клубом «Зенит» сошёлся в товарищеском матче, состоявшемся в Стамбуле на «Улкер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу». «Питерец.ру» изучил стартовые составы обеих команд: у «сине-бело-голубых» с первых минут вышли Ильзат Ахметов и Максим Глушенков, а самыми узнаваемыми игроками у соперника были Дженк Тосун и серб Душан Тадич.

Именно Тосун сумел открыть счёт на 20-й минуте, использовав отличный пас Тадича: до этого опасных моментов в игре не было. Лусиано Гонду заменил Глушенкова уже в первом тайме, и сразу после этого «Зенит» сравнял счёт. Аргентинец в результативной атаке чемпиона России не участвовал: передачей Ахметова воспользовался Александр Ерохин – 1:1 на 35-й минуте.

В победном голе «Зенита» в ворота Адамова снова поучаствовал Тадич: 35-летний полузащитник на этот раз ассистировал защитнику Левенту Мерджану. При счёте 2:1 в пользу турецкой команды Семак провёл ряд замен, но больше забитых мячей зрители не увидели. А 19-летнему Виталию Французову психологически было важно появиться на поле, пусть и на 90-й минуте. Ранее на поле появились Денис Мушкарин и Константин Воинков.