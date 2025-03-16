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Питерец.ру » Спорт » Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга прошёл АСК в первом раунде плей-офф Суперлиги и теперь сыграет с новосибирским «Локомотивом»

Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга прошёл АСК в первом раунде плей-офф Суперлиги и теперь сыграет с новосибирским «Локомотивом»

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
По 10 очков в составе «сине-бело-голубых» набрали Владислав Бабкевич и Марлон Янт.

Нижегородский АСК не мог стать серьёзным барьером на пути петербургского «Зенита» в четвертьфинал Суперлиги: разница в классе исполнителей в составах команд бросается в глаза любому, кто хоть немного следит за волейболом. В «Зените» – супербомбардир Бабкевич, двукратный олимпийский чемпион в составе сборной Франции Гребенников, кубинец Янт, блокирующий Яковлев – новый рекордсмен петербургского клуба по набранным очкам и другие известные имена. А в составе нижегородцев бросается в глаза лишь Павел Железняков, и легионеров нет – ни французов, ни кубинцев.

«Питерец.ру» для истории сообщает счёт по партиям – 25:15, 25:16, 25:14 в пользу команды Владимира Алекно. Именно слова главного тренера «Зенита» особенно ёмко характеризуют содержание второго матча серии плей-офф (первая игра в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 3–0 в пользу явного фаворита):

«Мало таких игр, когда я мог и пошутить с ребятами, которые были на скамейке, где-то можно было и присесть. Таких игр, в принципе, немного было в моей карьере».

Самыми результативными у петербуржцев стали Бабкевич и Янт, набравшие по 10 очков. А вот следующий соперник по плей-офф уже значительно серьёзнее – новосибирский «Локомотив»: ждём 19 марта.


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