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Питерец.ру » Спорт » Петербуржец Пётр Гуменник стал победителем финала Гран-при России в Красноярске, Евгений Семененко – третий, Владислав Дикиджи – четвёртый

Петербуржец Пётр Гуменник стал победителем финала Гран-при России в Красноярске, Евгений Семененко – третий, Владислав Дикиджи – четвёртый

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
fsrussia.ru
На фото слева направо – занявший второе Марк Кондратюк, Гуменник и Семененко.

Полученные Петром Гуменником по сумме короткой и произвольной программ 314,54 балла стали рекордным для отечественного мужского одиночного катания результатом. Сайт ФФКР не скупился на похвалы победителю красноярского финала Гран-при:

«Произвольную программу Петя откатал как по нотам, с четырьмя четверными – флипом, лутцем, двумя сальховами, первый из которых в каскаде с тройным тулупом, двумя тройными акселями».


Гуменник более чем на 20 баллов опередил второго призёра – Марка Кондратюка, представляющего московскую СШОР им. С. А. Жука. Кондратюк лидировал после короткой программы, но стал в Красноярске вторым. Третье место занял ещё один петербургский фигурист – Евгений Семененко из СШОР «Звёздный лёд». «Питерец.ру» перечисляет итоговые оценки первой тройки: Гуменник – 314,54 (российский рекорд!), Кондратюк – 294,06, Семененко – 293,90.

А вот действующий чемпион России Владислав Дикиджи довольствовался четвёртым местом. Дикиджи сослался на повреждённый конёк: смекалистый тренер фигуриста Олег Татауров привёл спортинвентарь в порядок, но подсознательные мысли об этом мешали.

Петербуржцы Глеб Лутфуллин и Николай Угожаев финишировали в Красноярске на шестом и седьмом местах соответственно.

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