Алексей Швед продемонстрировал наилучшую результативность в победном для баскетбольного «Зенита» матче с пермской «Пармой»

«Зенит» затеял небольшую перестройку состава по ходу нынешнего сезона – на результатах команды Хавьера Паскуаля это не сказывается. «Питерец.ру» не сомневался в положительном для «сине-бело-голубых» исходе матча с пермской «Пармой»: разница в классе и уровне притязаний этих двух команд очевидна.





Первая половина пермского поединка проходила в равной борьбе, и к большому перерыву «Зенит» наскрёб лишь шаткое лидерство в 4 очка – 38:34. Третья четверть – часто ключевая – получилась не слишком зрелищной, счёт говорит сам за себя – 14:10 в пользу петербуржцев. Дальнее попадание зенитовского новичка Окаро Уайта на старте заключительной четверти (при этом американский форвард «Зенита» смазал все пять средних бросков) позволила гостям почувствовать себя более комфортно. Забил из-за трёхочковой дуги в четвёртом отрезке встречи и Алексей Швед, ставший самым результативным в составе победителей – 15 очков (50% реализации дальних бросков). Итог – 74:58, что говорит о надёжной игре зенитовской защиты (Божидар Малкович бы одобрил такую игру).





Продолжает свою победную серию в Единой Лиге ВТБ казанский УНИКС: успех в матче с «Автодором» стал для коллектива Велимира Перасовича шестнадцатым подряд в «регулярке».







