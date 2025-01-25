Баскетбольный «Зенит» распрощался с Омари Спеллменом, усилился Алексеем Шведом и Окаро Уайтом и нокаутировал «Самару» в матче Единой Лиги ВТБ

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» занялся кадровой перестройкой по ходу сезона – 2024/2025. «Питерец.ру» не знает точных причин и лишь поводит итоги перемен в составе «сине-бело-голубых». Подтвердились слухи об уходе из «Зенита» тяжелого форварда Омари Спеллмена: проигранный матч с «Локомотивом-Кубанью» стал для бывшего игрока «Голден Стэйт Уорриорз» последним в составе петербургской команды.

Появление в «Зените» Алексея Шведа, которому в декабре исполнилось 36 лет, могло удивить многих. Однако ветеран российского баскетбола достойно выступал за китайский «Шаньси» и заслужил там прозвище «Европейский Мэджик». Но контракт Шведа с китайской командой был расторгнут, а в «Зените» тяжёлую травму получил один из лучших игроков – Ксавьер Мун. Теперь Шведу придётся быстро вписаться в игровые схемы Хавьера Паскуаля и по возможности заменить Муна.

В очередном матче «регулярки» Единой Лиги ВТБ «Зенит» уже без Спеллмена, но ещё без Шведа, который проходит адаптацию в новой команде, разгромил «Самару» со счётом 106:73. Лучшим у победителей стал набравший 27 очков Сергей Карасёв. По 15 очков – у центровых «Зенита» Винса Хантера и Егора Рыжова. Самым результативным у «Самары» стал Михаил Кулагин (22 очка).