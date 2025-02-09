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Питерец.ру » Спорт » После трёх побед подряд «СКА-Нева» в овертайме проиграла «Челмету»

После трёх побед подряд «СКА-Нева» в овертайме проиграла «Челмету»

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Давид Мамаладзе стал автором единственной шайбы невчан в игре с «Челметом».

«Питерец.ру» возвращается к освещению матчей команд из города на Неве в первенстве ВХЛ, а там таковых сразу две – «Динамо» и «СКА-Нева». Невчане провели насыщенный январь, сыграв за второй месяц зимы восемь матчей. Самым зрелищным январским поединком получился матч с клубом «Юнисон-Москва», который закончился со счётом 8:3 (тогда команда Николая Воеводина забила в каждом периоде).

Перед встречей с «Челметом» невчане одержали победу над «Горняком-УГМК» в Верхней Пышме со счётом 4:2 (автором победной шайбы в составе петербургской команды тогда стал Святослав Гребенщиков, который явно мог бы усилить какой-нибудь клуб КХЛ). Глеб Саранчук защищал ворота «СКА-Невы» в игре с «Челметом», не стал Николай Воеводин менять вратаря и на следующий матч.

Когда Вадим Шавеко открыл счёт уже на 4-й минуте, собравшиеся в челябинской «Юности» зрители могли предположить – хоккей будет результативным. Однако следующую заброшенную шайбу трибуны увидели лишь в концовке третьего периода: Давид Мамаладзе сравнял счёт с передач двух Никит – Смирнова и Дишковского. Последний сразу же схлопотал удаление, но гости смогли выстоять в меньшинстве – 1:1 и овертайм. Настырный Шавеко смог пробить Саранчука и «Челмет» победил – 2:1ОТ.


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