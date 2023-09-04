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Питерец.ру » Спорт » Нападающий Владимир Алистров и вратарь Сергей Иванов – главные герои победы СКА над «Ладой» в Тольятти, счёт – 3:0

Нападающий Владимир Алистров и вратарь Сергей Иванов – главные герои победы СКА над «Ладой» в Тольятти, счёт – 3:0

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
Новобранец СКА Алистров поучаствовал во всех трёх шайбах невских армейцев.

«Питерец.ру» может применить к победе СКА во втором календарном матче регулярного чемпионата КХЛ пару известных штампов из спортивной журналистики. Эту победу можно назвать и «рабочей», и выигрышем «на классе».

Тольяттинская команда ещё только ищет свою игру, а состав не изобилует громкими именами. Трио самых известных игроков «Лады» – это ещё недавно защищавший ворота СКА Владислав Подъяпольский и форварды Сергей Шумаков и Дмитрий Кугрышев. Но всё тольяттинское нападение в сегодняшнем матче сложило оружие к конькам голкипера СКА Сергея Иванова, заработавшего «сухарь». Иванова можно поздравить с ударным началом сезона (в матче с московским «Динамо» играл Юхан Матссон).

А в нападении «зажёг» новичок СКА Владимир Алистров. Именно он сначала соорудил первую шайбу петербуржцев, которую забросил на 23-й минуте Брендан Лайпсик. Вскоре Алистров помог отличиться в меньшинстве Ивану Зинченко, и на 25-й минуте счёт стал 2:0 в пользу СКА. Затем забил и сам неугомонный Алистров, помогли ему в этом Лайпсик и Александр Никишин. Свой следующий матч СКА проведёт 6 сентября в Нижнем Новгороде: ждём результативного хоккея?

Такого, какой показало сегодня минское «Динамо», разгромившее «Витязь» со счётом 7:0.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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