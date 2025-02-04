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Питерец.ру » Спорт » СКА проиграл «Ак Барсу» с разницей в пять шайб: Захар Бардаков набрал 3 очка

СКА проиграл «Ак Барсу» с разницей в пять шайб: Захар Бардаков набрал 3 очка

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Бардаков набрал в этом матче 3 (2+1) очка.

Битва с «Ак Барсом» завершилась с внушительным счётом 3:8 не в пользу СКА. Артемий Плешков продержался в воротах невских армейцев менее 10 минут игрового времени, и при счёте 0:3 был заменён на Павла Мойсевича. Стартовый период завершился с шокирующим для зрителей «СКА Арены» счётом 1:6 («Питерец.ру» отмечает, что на трибунах было более 22 тысяч любителей хоккея). Центральной фигурой стартовой двадцатиминутки стал форвард гостей Артём Галимов, сумевший оформить хет-трик с 7-й по 20-ю минуты.

Отметившийся результативной передачей на Валентина Зыкова в первом периоде Захар Бардаков стал едва ли не единственным светлым пятном на фоне обескураживающего поражения СКА. Во втором отрезке встречи точный бросок Бардакова сделал счёт 2:6, а в дебюте заключительного периода настойчивый Бардаков добился дубля. Но казанцы не собирались давать хозяевам льда шанс ликвидировать дефицит в четыре шайбы, и за весь третий период «Ак Барс» ни разу не напоролся на удаление (ранее малый штраф схлопотал Степан Фальковский, начинавший сезон в составе СКА).

В начале календарного года СКА уже проигрывал с разницей в пять шайб («Спартаку» со счётом 0:5), и вот – 3:8 от «Ак Барса». Впереди у петербургского клуба – выездная серия.


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