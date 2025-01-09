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Питерец.ру » Спорт » Хоккейный «Спартак» сокрушил СКА со счётом 5:0, Ансель Галимов сделал дубль

Хоккейный «Спартак» сокрушил СКА со счётом 5:0, Ансель Галимов сделал дубль

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Роман Ротенберг отметил заполненные трибуны «СКА Арены», которые на этот раз не дождались шайб от игроков СКА.

«Спартак» был неудобным соперником для СКА ещё во времена Милоша Ржиги, и на этот раз «красно-белые» сумели серьёзно огорчить петербургский клуб. Судите сами: СКА потерпел разгромное поражение со счётом 0:5, да ещё и на своём льду. «Питерец.ру» задался вопросом: бывало ли в сезоне – 2024/2025, чтобы невские армейцы не забивали? Ответ: дважды до этого (причём – подряд) СКА не сумел забить, было это в сентябре в матчах с «Локомотивом» и «Трактором».

Начало неприятностям СКА положил «гол в раздевалку» от Германа Рубцова, испортивший хозяевам льда настроение перед первым перерывом. В первой половине второго периода сначала Ансель Галимов удвоил преимущество москвичей, а на 30-й минуте Иван Морозов довёл счёт до крупного. Роман Ротенберг пошёл на замену вратаря: пропустившего три шайбы за половину игрового времени Павла Мойсевича сменил Егор Заврагин Артемий Плешков.

Однако и после этого забивали только спартаковцы, превратившие вторую двадцатиминутку в настоящий кошмар для обороны СКА. Упорный Галимов сделал дубль, а главная звезда спартаковского нападения Николай Голдобин установил итоговые – и довольно безрадостные для СКА – цифры на табло «СКА Арены» – 0:5.

Следующий матч СКА проведёт 11 января.

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