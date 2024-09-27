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Питерец.ру » Спорт » Баскетбольный «Зенит» уверенно победил саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ «+17», Бэйкон набрал 23 очка

Баскетбольный «Зенит» уверенно победил саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ «+17», Бэйкон набрал 23 очка

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
bc-zenit.com
Защитник «Зенита» Ксавьер Мун (на фото) записал себе в актив 16 очков и 7 передач.

Саратовский «Автодор» (тогда ещё команда называлась по-советски – «Автодорожник») ворвался в баскетбольную элиту российского чемпионата в первой половине 90-х. Любители баскетбола со стажем в первую очередь вспомнят два имени – Евгений Пашутин и Сергей Иванов, и конечно же не забыть о Владимире Родионове – творце саратовского баскетбольного феномена (поработал Родионов и в петербургском «Динамо»).

«Питерец.ру» повествует о баталиях между «Зенитом» и «Автодором» уже десяток лет: можно вспомнить подвиги Фортсона в 2014-м. Сейчас петербургский и саратовский клубы трудно сравнить по глубине состава, что и подтвердил матч 25 сентября, который «Зенит» выиграл со счётом 103:86 (26:24, 23:23, 25:21, 29:18).

Как видно из счёта по четвертям, решающий удар команда Хавьера Паскуаля нанесла сопернику в заключительном отрезке основного времени. Отличная игра Георгия Жбанова, Алекса Пойтресса и Ксавьера Муна обеспечили «сине-бело-голубым» решающий рывок, ответить на который «Автодор» был уже не в силах. Трёхочковый Омари Спеллмена позволил петербуржцам перевалить за отметку в 100 очков, являющуюся психологически важной в профессиональном баскетболе.

В воскресенье 29 сентября «Зенит» сыграет в Казани с УНИКСом.


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