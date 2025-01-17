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Питерец.ру » Спорт » Омари Спеллмен не принял участия в матче, в котором баскетбольный «Зенит» нанёс поражение «Пари НН»

Омари Спеллмен не принял участия в матче, в котором баскетбольный «Зенит» нанёс поражение «Пари НН»

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
bc-zenit.com
Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль отказался комментировать отсутствие Омари Спеллмена.

Проиграв предыдущий матч «регулярки» краснодарскому «Локомотиву-Кубани» с разницей в 19 очков (многовато!), баскетбольный «Зенит» явно был настроен сорвать злость на следующем сопернике – клубе «Пари НН». «Питерец.ру» считает победу «сине-бело-голубых» над нижегородцами с итоговым преимуществом в 15 очков убедительным доказательством превосходства в классе (счёт матча – 94:79).

При этом у «Зенита» не выходил на паркет Омари Спеллмен: в игре с краснодарскими железнодорожниками статистика этого американского ливанца (у Спеллмена – два гражданства) совсем не впечатлила: 0 очков менее чем за 10 минут и 1 подбор. Хавьер Паскуаль наотрез отказался пояснять журналистам причину отсутствия Спеллмена в поединке с «Пари НН»:

«Почему Спеллмен не принял участие в матче? Нет, я не хочу говорить сегодня об этом. Когда наступит момент, клуб проинформирует вас».


В отсутствие Спеллмена, личным рекордом результативности которого за «Зенит» пока являются 24 очка в сентябрьском матче с УНИКСом, самым результативным в составе петербургской команды стал другой американец – набравший 18 очков Дуэйн Бэйкон. Вторым по количеству очков у победителей стал Алекс Пойтресс (16 очков).

19 января «Зенит» сыграет с «Автодором».

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