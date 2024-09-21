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Питерец.ру » Спорт » Проигрывая 0:2 в Нижнем Новгороде, СКА удалось победить «Торпедо» со счётом 4:3, дубль сделал Сергей Плотников

Проигрывая 0:2 в Нижнем Новгороде, СКА удалось победить «Торпедо» со счётом 4:3, дубль сделал Сергей Плотников

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Ключевым моментом встречи могло стать меньшинство формата «3Х5», в котором невские армейцы выстояли при счёте 0:2.

До середины матча с нижегородским «Торпедо» у СКА мало что получалось и в атаке, и в обороне. Уже в первом периоде торпедовцы при поддержке трибун «Нагорного» «отгрузили» Артемию Плешкову две шайбы: оба раза отличился Фирстов. А в середине второй двадцатиминутки хозяева льда получили прекрасный шанс довести своё преимущество до крупного, поскольку на скамейку штрафников поочерёдно отправились Сергей Толчинский и Марат Хайруллин. Торпедовцы создали пару моментов, но защита СКА и Плешков продемонстрировали надёжность.

Получив импульс от собственной обороны, ожила и петербургская атака. Отдохнувший Толчинский сократил отставание СКА в счёте на 35-й минуте, и сразу же огорчил Кульбакова Сергей Плотников – так 0:2 превратились в 2:2. В начале второго периода Плотников сотворил дубль, поразив ворота Кульбакова с передачи Владимира Алистрова.

После этого команда Игоря Ларионова преподнесла СКА царский подарок, предоставив полторы минуты большинства «5Х3»: Григорий Кузьмин реализовал двух «лишних» и сделал счёт 4:2 в пользу СКА. Итоговый счёт – 4:3 после шайбы Летунова в большинстве. СКА одержал волевую победу, а Ларионову теперь может грозить отставка.

Свой следующий матч СКА проведёт 23 сентября с «Авангардом».


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