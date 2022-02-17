Что с пособием по безработице?

«Питерец.ру» сообщает, что в закон, регламентирующий занятость нашего населения, внесут определенные изменения. Они касаются выплат по безработице. Сейчас в данном направлении разработана новая схема.

Безработные граждане могут потерять полагающееся пособие, если не будут предпринимать необходимых шагов по поиску работу. Для каждого такого гражданина разрабатывается индивидуальный план такого поиска. Теперь его выполнение станет главным условием получения пособия.

«Питерец.ру» сообщает, что закон может коснуться и самозанятых граждан. Речь идет о регламентации их труда и отдыха. Возможно, эти люди получат и некоторые социальные гарантии. Не исключено, что в законе появятся новые меры борьбы с нелегальным трудоустройством.

Но этот закон будет введен не сразу. Депутаты, скорее всего, рассмотрят документ только осенью.