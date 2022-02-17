ента новостей

09:58
Что с пособием по безработице?
09:16
Как сохранить накопления?
21:50
Вторая победа над сборной Дании вывела нашу хоккейную сборную в полуфинал Олимпиады
09:28
Запад продолжает «истерить»
09:06
Заболеваемость упала
08:36
Иммунитет 100%?
20:37
Олимпийский вторник: неудачливый Латыпов и стойкая Валиева
13:16
Полицейские задержали в Москве подозреваемого в хищении денег у ветерана Великой Отечественной войны
13:11
В Петербурге полицейские обнаружили более полукилограмма наркотического средства
10:42
С Жириновским все серьезно
10:12
Что с вкладами?
09:05
«Омикрон» учебе не помеха
13:51
Пападакис и Сизерон выиграли турнир танцоров на зимней Олимпиаде, Синицына и Кацалапов – вторые
11:40
Милонов против праздника 14 февраля
09:41
Болеют даже руководители
09:26
Как поведут себя активы
21:52
Иван Федотов начал пропускать на Олимпиаде, и сборная России проиграла в овертайме
11:19
Зачем ограничивать наличные?
10:32
Привились 3,4 млн человек
09:53
Кто если не Путин?
13:39
Выставка "Мы учились в СХШ"
13:07
В Петербурге задержали подозреваемых в организации незаконной миграции
13:05
В Петербурге группа автоугонщиков предстанет перед судом
12:46
ФК «Зенит» одерживает вторую победу на Кубке Атлантики
12:39
Принц Чарльз во второй раз диагностировали Covid-19
12:35
Начальник полиции Лондона Крессида Дик ушла в отставку после серии скандалов
12:15
В Петербурге пенсионерка перевела аферистам более 4-х миллионов рублей
09:49
Чем займутся в петербургском отделении МИД?
09:19
Почему выходит такая зарплата?
08:22
Заболеваемость находится на пике
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Что с пособием по безработице?

Что с пособием по безработице?

0
2
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Пособия безработным начнут выплачивать по новой схеме

«Питерец.ру» сообщает, что в закон, регламентирующий занятость нашего населения, внесут определенные изменения. Они касаются выплат по безработице. Сейчас в данном направлении разработана новая схема.

Безработные граждане могут потерять полагающееся пособие, если не будут предпринимать необходимых шагов по поиску работу. Для каждого такого гражданина разрабатывается индивидуальный план такого поиска. Теперь его выполнение станет главным условием получения пособия.

«Питерец.ру» сообщает, что закон может коснуться и самозанятых граждан. Речь идет о регламентации их труда и отдыха. Возможно, эти люди получат и некоторые социальные гарантии. Не исключено, что в законе появятся новые меры борьбы с нелегальным трудоустройством.

Но этот закон будет введен не сразу. Депутаты, скорее всего, рассмотрят документ только осенью.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

6-01-2021, 10:03
Что с пособием по безработице?
1-06-2017, 07:21
Пособие для молодых мам
8-04-2021, 09:00
Пособия начнут выдавать по новым правилам
13-05-2019, 08:33
Изменения в выплате детских
5-03-2020, 09:18
Закон о митингах смягчать не стали
20-05-2021, 09:25
Поддержка для самозанятых

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
389
4-02-2022, 10:24
На КАД столкнулись три грузовика
0
482
1-02-2022, 18:52
В Ленобласти произошло массовое ДТП
0
468
31-01-2022, 13:12
На трассе «Скандинавия» в Ленобласти водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом
0
929
28-01-2022, 10:37
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пешехода
Наверх