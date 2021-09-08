От техосмотра откажутся?

Прохождение планового техосмотра ТС уже давно стало формальностью. Владельцы автомобилей и так следят за их состоянием. На неисправной технике никто не будет ездить, поэтому глобальные проблемы решаются в срочном порядке. Мелкий ремонт выполняется по возможности, когда на это есть время и деньги.

«Питерец.ру» сообщает, что депутаты «Единой России» выступили с инициативой по отмене обязательного техосмотра. Речь идет о легковушках и мотоциклах, принадлежащих физическим лицам. Обязательный технический осмотр останется для перевозчиков, грузовиков и автобусов. Еще ТО нужно будет проходить перед продажей автомобиля.

«Питерец.ру» отмечает, что это закон, скорее всего, будет принят. Проект одобрен правительством и отвечает на актуальную нужду владельцев транспорта. К тому же инициатива исходит от партии власти, имеющей большинство в Думе. Так что никаких препятствий здесь не возникнет.