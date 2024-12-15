Трудная и очень важная победа гандбольного «Зенита» в Бресте в матче SEHA – Gazprom League, счёт – 30:29

Наконец-то гандбольный «Зенит» смог пересилить «Мешков Брест», да ещё и в Белоруссии. Перед началом матча Дмитрия Торгованова беспокоило самочувствие Дмитрия Хмелькова и Михаила Виноградова: первый в брестском матче участия не принял, а вот Виноградов отметился четырьмя точными бросками.

Поначалу и «Мешков Брест», и «Зенит» голами зрителей не радовали: если бы не Виктор Киреев, хозяева могли уйти в отрыв со старта. В первой половине случились два рывка: сначала забивал и не пропускал «Зенит», после этого ответный спурт совершил клуб из Белоруссии. Итог первого тайма – 13:11 в пользу «сине-бело-голубых», а в матче равных команд такое преимущество можно попытаться удержать до завершения игры.

«Питерец.ру» отмечает весомый вклад в победу «Зенита» именно белорусских игроков: Олег Луня забил 9 мячей, Артём Кулак – 6. В защите отлично сыграли ещё два зенитовских белоруса – Вячеслав Бохан и Виктор Зайцев. Несмотря на скромный итоговый счёт 30:29, «Зенит» фактически снял вопрос о победителе менее чем за минуту до сирены. Петербуржцы повели «+3», и седьмой гол Максима Баранова на результат матча не повлиял.

Выиграв, «Зенит» догнал «Мешков Брест» по очкам, но у петербургской команды меньше проведённых встреч.











