12 шайб заброшено в матче «Амура» и СКА, завершившегося победой петербургского клуба со счётом 7:5, у Хайруллина и Гальченюка – хет-трики

СКА выиграл матч в Хабаровске у «Амура» со счётом 7:5, и «Питерец.ру» первым делом задаётся вопросом: а что делала сегодня оборона невских армейцев? ПЯТЬ пропущенных шайб от клуба, который не так давно даже не мог забить, выдав антирекордную серию – но объяснение есть. Алекс Гальченюк продемонстрировал особый настрой на матч со своим бывшим клубом, сотворив хет-трик.

Счёт открыл вернувшийся в Санкт-Петербург из Тольятти Арсений Коромыслов, но «Амур» отыгрался, и первый период завершился вничью – 1:1. Гальченюк начал путь к хет-трику с реализованного буллита, но хозяева вели в счёте недолго. Евгений Кузнецов и Марат Хайруллин забили в большинстве – 3:2 в пользу СКА на 26-й минуте, но сразу же Гальченюк сравнял счёт. Завершился второй период с минимальным перевесом СКА после второй шайбы Хайруллина в этой встрече.

В дебюте второго периода отличились Никита Смирнов и Сергей Плотников, но счёт 3:6 не смутил хабаровчан. Роман Ротенберг заменил Павла Мойсевича на новичка Станислава Бережного, и «Амур» добился нервной концовке, сделав счёт 5:6 на 58-й минуте. Но Хайруллин в который раз забил в пустые ворота, и СКА победил с итоговым счётом 7:5.

В другом матче дня «Салават Юлаев» разгромил «Спартак» (5:1).