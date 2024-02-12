Более 24 тысяч зрителей на новой «СКА-Арене» увидели победу с разницей в 7 шайб

«Питерец.ру» знает о рекорде посещаемости на впервые задействованной в официальном матче КХЛ «СКА-Арене», однако в центре внимания – хоккейный аспект. Сочинцы являются для невских армейцев удобным соперником, что и подтвердила воскресный игра 11 февраля. Выиграв каждый из периодов, СКА отпраздновал разгромную победу над клубом-аутсайдером нынешнего сезона.

Сочинцы, проигравший в прошлом туре нижегородским торпедовцам с приличным счётом 3:5, в Санкт-Петербурге продержались два периода. Вернувшийся в строй после повреждения в матче с «Авангардом» Сергей Толчинский порадовал новую арену уже на 40-й секунде, открыв счёт с передач Максима Федотова и Сергея Сапего. Но гости собрались и больше в стартовом отрезке встречи не пропускали.

Во втором периоде Михаила Бердина огорчил Алекс Гальченюк, которому помог забросить шайбу другой легионер СКА – Борна Рендулич. После этого команда Дмитрия Кокорева отыграла одну шайбу (Матвей Мичков очков в этом матче не набрал), и трибуны наблюдали издевательство атаки СКА над сочинской обороной. Толчинский, Гальченюк и Марат Хайруллин сделали дубли, забросил своей бывшей команде и Василий Глотов. Итог – 8:1, а свой следующий матч петербуржцы сыграют 13 февраля с «Ладой».



