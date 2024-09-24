ента новостей

16:58
Его намерения были «благими»
16:35
Крупная победа СКА над «Авангардом» – 4:1 стала пятым подряд поражением «Ястребов» в регулярном чемпионате КХЛ
16:23
В СПб станут производить «Рено»?
16:00
Во Всеволожском районе трассу «Кола» полностью перекроют
12:02
В России могут ужесточить наказание за вовлечение детей в совершение противоправных преступлений
11:58
Telegram будет бороться с противоправным контентом
11:53
В Ломоносовском районе в ДТП пострадали пострадал водитель «Шкоды» и двое несовершеннолетних пассажиров
11:47
В Ленобласти водитель «Лада Ларгус» погиб вылетев в кювет
11:43
На детской площадке во дворе дома по проспекту Маршала Жукова двое мужчин избили подростка
11:37
На проспекте Ветеранов подростки стреляли в девочку на детской площадке из пневматического пистолета
09:25
Вакансий для инвалидов стало больше
09:01
Задолжали по ипотеке
00:33
Триумфом шахматистов и шахматисток Индии завершилась 45-я олимпиада, проходившая в Будапеште.
21:03
Волейбольная «Ленинградка» во 2-м туре Суперлиги уверенно победила в Москве «Динамо» со счётом 3–0, Гарелик набрала 17 очков
18:27
В Московском районе «Лексус» сбил двух женщин на пешеходном переходе
16:24
После победы над «Факелом» в 9-м туре «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате РПЛ, на 2 очка отстают «Краснодар» и «Локомотив»
15:34
В центре Петербурга пьяный лихач на «Порше Кайен» устроил погоню с ДТП
15:03
Съезд с внутреннего кольца КАД на М-11 полностью перекроют на две недели
14:22
RuStore может стать обязательным на iPhone
13:28
День народного ополчения впервые отмечается в Петербурге
11:09
В Ленобласти трассу «Кола» перекроют в связи с разводкой мостов через Свирь и Неву 
11:02
Росгвардейцы отработали обезвреживание взрывных устройств и подрывание различных конструкций
11:00
В Петербурге массажист подозревается в изнасиловании
10:31
Вырос спрос на хирургов
10:19
В Кингисеппе поймали мигранта, ограбившего пенсионерку
10:09
На Дунайском проспекте электросамокатчик сбил 7-летнего мальчика на велосипеде
10:04
В Невском районе автоледи на иномарке сбила школьницу
09:58
На проспекте Луначарского электросамокатчик сбил 16-летнего пешехода
09:56
На кого переучиваются петербуржцы?
09:55
На Гражданском проспекте ограбили подростка
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Крупная победа СКА над «Авангардом» – 4:1 стала пятым подряд поражением «Ястребов» в регулярном чемпионате КХЛ

Крупная победа СКА над «Авангардом» – 4:1 стала пятым подряд поражением «Ястребов» в регулярном чемпионате КХЛ

0
50
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Нападающий СКА Захар Бардаков (на фото) очков в понедельник не набрал.

На фоне серии неудач омского «Авангарда» «Питерец.ру» задался вопросом: а не будет ли в в случае отсутствия побед в ближайшем будущем уволен главный тренер «Ястребов» Сергей Звягин? «Авангард» – клуб амбициозный, а сейчас омичи замыкают кубковую восьмёрку Восточной конференции КХЛ. Вместе с бывшим вратарём Звягиным в тренерский штаб вчерашнего соперника СКА входят ещё две узнаваемые любителями хоккея личности – Александр Свитов и Антон Курьянов. И над всеми ними сейчас сгустились тучи, поскольку текущее положение «Авангарда» можно назвать тревожным.

А вот невские армейцы сумели выиграть четвёртый матч подряд: до поединка с «Авангардом» команда Романа Ротенберга пересилила «Ладу» (4:3ОТ), разгромила «Сочи» (7:4) и отыгралась с 0:2 в игре с «Торпедо» (4:3). Место в воротах СКА во встрече с «Авангардом» занял Артемий Плешков, который смог не пропустить в первом периоде. А вот Павлу Хомченко пришлось дважды достать шайбу из сетки собственных ворот до первого перерыва после точных бросков Сергея Толчинского и Михаила Григоренко.

На 22-й минуте Алексей Макеев реализовал большинство формата «5Х3», но после этого хозяева льда ещё дважды забили (отличились Михаил Воробьёв и Валентин Зыков), итоговый счёт – 4:1.

Все по теме: хоккей СКА
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

5-08-2023, 19:20
СКА разгромлен «Авангардом» на предсезонном турнире в Сочи – 1:5, единственную шайбу забросил Матвей Мичков
4-01-2021, 16:31
В Минске Илья Ковальчук не смог снова забить за «Авангард»
8-02-2024, 17:44
Хоккеист «Авангарда» Холодилин не наказан за нанесение травмы форварду СКА Толчинскому
8-09-2022, 18:20
Марат Хайруллин стал главным героем крупной победы СКА над омским «Авангардом»
2-04-2019, 21:12
«Салават Юлаев» разгромил «Авангард» 5:1, но проигрывает в серии 1–2
17-03-2017, 21:44
«Авангард» крупно победил «Ак Барс» и сократил отставание в серии

Происшествия на дорогах

0
92
Сегодня, 11:53
В Ломоносовском районе в ДТП пострадали пострадал водитель «Шкоды» и двое несовершеннолетних пассажиров
0
76
Сегодня, 11:47
В Ленобласти водитель «Лада Ларгус» погиб вылетев в кювет
0
123
Вчера, 18:27
В Московском районе «Лексус» сбил двух женщин на пешеходном переходе
0
149
Вчера, 15:34
В центре Петербурга пьяный лихач на «Порше Кайен» устроил погоню с ДТП
Наверх