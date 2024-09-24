Крупная победа СКА над «Авангардом» – 4:1 стала пятым подряд поражением «Ястребов» в регулярном чемпионате КХЛ

На фоне серии неудач омского «Авангарда» «Питерец.ру» задался вопросом: а не будет ли в в случае отсутствия побед в ближайшем будущем уволен главный тренер «Ястребов» Сергей Звягин? «Авангард» – клуб амбициозный, а сейчас омичи замыкают кубковую восьмёрку Восточной конференции КХЛ. Вместе с бывшим вратарём Звягиным в тренерский штаб вчерашнего соперника СКА входят ещё две узнаваемые любителями хоккея личности – Александр Свитов и Антон Курьянов. И над всеми ними сейчас сгустились тучи, поскольку текущее положение «Авангарда» можно назвать тревожным.

А вот невские армейцы сумели выиграть четвёртый матч подряд: до поединка с «Авангардом» команда Романа Ротенберга пересилила «Ладу» (4:3ОТ), разгромила «Сочи» (7:4) и отыгралась с 0:2 в игре с «Торпедо» (4:3). Место в воротах СКА во встрече с «Авангардом» занял Артемий Плешков, который смог не пропустить в первом периоде. А вот Павлу Хомченко пришлось дважды достать шайбу из сетки собственных ворот до первого перерыва после точных бросков Сергея Толчинского и Михаила Григоренко.

На 22-й минуте Алексей Макеев реализовал большинство формата «5Х3», но после этого хозяева льда ещё дважды забили (отличились Михаил Воробьёв и Валентин Зыков), итоговый счёт – 4:1.