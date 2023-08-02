Николай Прохоркин снова покинул СКА: в 2019 году этот хоккеист уже прощался с петербургским клубом, отправляясь в «Лос-Анджелес Кингз»

Слухи о грядущем расставании СКА с Николаем Прохоркиным ходили давно, и вот Роман Ротенберг официально заявил об уходе игрока. «Питерец.ру» цитирует главного тренера СКА:

«Мы благодарны Прохоркину за все эти годы, он был с нами, был в сборной… Мы пойдём дальше без Николая: сейчас вместе с агентом ищем новый клуб».

Казалось бы, совсем недавно совсем молодой Прохоркин дебютировал в КХЛ в составе ЦСКА, а в сентябре нападающему исполнится 30 лет. В СКА Прохоркин играл в два захода: три сезона в период 2016–2019 годов и в сезоне – 2022/2023. Был Прохоркин и в составе «золотой» команды Олега Знарка на Олимпиаде – 2018.

В прошлом сезоне Прохоркин почти не играл (суммарно – 10 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и в плей-офф) по причине серьёзной травмы. Сложно сказать, в каком клубе окажется Николай в это межсезонье: в СМИ называют хабаровский «Амур».

СКА тем временем готовится выступить на предсезонном турнире «Sochi Hockey Open». На сборе в Новогорске состоялась двусторонка, в которой «Синие» невские армейцы разгромили «Белых» одноклубников (11:3, хет-трик сделал новичок Сергей Толчинский). Первым соперником СКА на сочинском турнире станет «Адмирал» (3 августа), следующим – «Авангард» (5 августа).