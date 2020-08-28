«Авангард» стал победителем турнира имени Пучкова, СКА – второй

Илья Каблуков сыграл против СКА: в этом межсезонье форвард всё-таки уехал из Санкт-Петербурга. Причина – тот самый «потолок зарплат»: полезный, но малорезультативный Каблуков оказался не нужен обновлённому СКА. Но такой боец пригодился «Авангарду»: забить Александру Самонову Каблуков не смог, но в победе своего нового клуба поучаствовал.

«Питерец.ру» обратил внимание, как изменился состав омичей в это межсезонье. Сегодня против СКА на лёд вышли вратарь Эмиль Гарипов, защитники Оливер Каски и Дамир Шарипзянов, нападающие Корбан Найт, Иржи Секач и Рид Буше. Один из новичков «Авангарда» и стал автором первой шайбы в дебюте первого периода: Найт отличился на 3-й минуте с передач Секача и Буше.

Сравнять счёт СКА удалось в серьёзном большинстве «5Х3» после удалений Буше и Вилле Покка. Пробил Гарипова защитник Василий Токранов, которому ассистировали Миро Аалтонен и Игорь Ожиганов. Но больше «Авангард» не пропустил, а вот Семёнов и Дедунов успеха добились. Итог – 3:1 в пользу «Авангарда»: команда Боба Хартли стала победителем Кубка Николая Пучкова – 2020.