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Питерец.ру » Спорт » «Авангард» стал победителем турнира имени Пучкова, СКА – второй

«Авангард» стал победителем турнира имени Пучкова, СКА – второй

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
sport.ru
Решающий матч невские армейцы проиграли омским «Ястребам», счёт – 1:3.

Илья Каблуков сыграл против СКА: в этом межсезонье форвард всё-таки уехал из Санкт-Петербурга. Причина – тот самый «потолок зарплат»: полезный, но малорезультативный Каблуков оказался не нужен обновлённому СКА. Но такой боец пригодился «Авангарду»: забить Александру Самонову Каблуков не смог, но в победе своего нового клуба поучаствовал.

«Питерец.ру» обратил внимание, как изменился состав омичей в это межсезонье. Сегодня против СКА на лёд вышли вратарь Эмиль Гарипов, защитники Оливер Каски и Дамир Шарипзянов, нападающие Корбан Найт, Иржи Секач и Рид Буше. Один из новичков «Авангарда» и стал автором первой шайбы в дебюте первого периода: Найт отличился на 3-й минуте с передач Секача и Буше.

Сравнять счёт СКА удалось в серьёзном большинстве «5Х3» после удалений Буше и Вилле Покка. Пробил Гарипова защитник Василий Токранов, которому ассистировали Миро Аалтонен и Игорь Ожиганов. Но больше «Авангард» не пропустил, а вот Семёнов и Дедунов успеха добились. Итог – 3:1 в пользу «Авангарда»: команда Боба Хартли стала победителем Кубка Николая Пучкова – 2020.

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